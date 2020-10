E' morto il partigiano Domenico Arcieri, Anpi: "Impegnato a far conoscere la Resistenza" (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ottobre 2020 - È morto Domenico Arcieri, il partigiano Mino. La notizia è stata comunicata dal presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati su Facebook. Nato nel 1926 a Bisceglie, in ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ottobre 2020 - È, ilMino. La notizia è stata comunicata dal presidente milanese dell'Roberto Cenati su Facebook. Nato nel 1926 a Bisceglie, in ...

Nato nel 1926 a Bisceglie, in provincia di Bari, rimase solo a Milano nel quartiere di Affori dopo l'8 settembre ...

Addio a Gino Sentieri, il partigiano "Tedesco"

Lutto profondo alla Spezia per la morte del partigiano "Tedesco" Gino Sentieri, 95 anni. Originario di Pignone fu una delle figure di spicco della brigata Gramsci, battaglione Vanni, che ha operato in ...

