**Dante: Mattarella, 'racconta umanità fragile che cerca senso e felicità'** (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "La potente visione poetica dantesca dell'ultraterreno ha ispirato opere letterarie, figurative, musicali, teatrali e cinematografiche. Dante non è solo una pietra miliare della letteratura mondiale. Ne è anche una pietra di paragone, che svela e distingue l'oro autentico da quello falso. E, anche, se vogliamo, una pietra di scandalo. Lo scandalo del racconto, senza veli o infingimenti, di un'umanità fragile, in perenne e faticoso cammino alla ricerca di senso e di felicità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del "Concerto per Dante" al Quirinale. "Al netto della complessità, delle potenti raffigurazioni allegoriche, della sofisticata costruzione letteraria, la Commedia -ha ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "La potente visione poetica dantesca dell'ultraterreno ha ispirato opere letterarie, figurative, musicali, teatrali e cinematografiche. Dante non è solo una pietra miliare della letteratura mondiale. Ne è anche una pietra di paragone, che svela e distingue l'oro autentico da quello falso. E, anche, se vogliamo, una pietra di scandalo. Lo scandalo del racconto, senza veli o infingimenti, di un', in perenne e faticoso cammino alla ridie di;". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del "Concerto per Dante" al Quirinale. "Al netto della complessità, delle potenti raffigurazioni allegoriche, della sofisticata costruzione letteraria, la Commedia -ha ...

Tg3web : All'avvio dell'Anno Dantesco, a Roma il Palazzo del Quirinale ospita una mostra fotografica ispirata a Dante. E, in… - DivinaCommediaQ : RT @masvirgil: “La Divina Commedia di #Dante parla dell’uomo al mondo.” #Mattarella meglio del primo della classe in quinta superiore. #Dan… - GraziaAmelia : RT @lucianoghelfi: Nel discorso che precede il concerto per #Dante al #Quirinale #mattarella esprime preoccupazione per l'aumento dei conta… - TV7Benevento : **Dante: Mattarella, 'ha illuminato il mondo di bellezza, passione e coraggio'**... - TV7Benevento : Dante: Mattarella, 'esempio di lungimiranza artistica e civile cui è necessario guardare'... -

Ultime Notizie dalla rete : **Dante Mattarella **Dante: Mattarella, 'racconta umanità fragile che cerca senso e felicità'** Il Tempo Dante: Mattarella, 'patriota visionario, profeta, padre e pilastro dell'Italia unita'

Il contributo artistico, culturale e linguistico che Dante ha fornito alla formazione dell'Italia è immenso e inestimabile". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ...

Dante: Mattarella, 'esule fiero e dolente, maestro di morale e coerenza'

ponendo così dei limiti etici invalicabili persino all'insopprimibile e legittimo desiderio di tornare a casa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del ...

Il contributo artistico, culturale e linguistico che Dante ha fornito alla formazione dell'Italia è immenso e inestimabile". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ...ponendo così dei limiti etici invalicabili persino all'insopprimibile e legittimo desiderio di tornare a casa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del ...