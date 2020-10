Covid, il Viminale ai prefetti: più controlli per limitare i contagi (Di sabato 3 ottobre 2020) commenta Considerando la recente evoluzione della curva epidemiologica del coronavirus, il capo di gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi ha mandato una circolare ai prefetti per adottare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) commenta Considerando la recente evoluzione della curva epidemiologica del coronavirus, il capo di gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi ha mandato una circolare aiper adottare ...

Considerando la recente evoluzione della curva epidemiologica del coronavirus, il capo di gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi ha mandato una circolare ai prefetti per adottare tutte le ...

Viminale a Prefetti, controlli per limitare contagi

Circolare, interventi mirati in fasce orarie di affollamento. Ieri 2.499 casi, 23 morti Rt sopra ad 1 in 11 Regioni e due province autonome. L'Istituto superiore di sanità: 'Il virus circola in tutto ...

Circolare, interventi mirati in fasce orarie di affollamento. Ieri 2.499 casi, 23 morti Rt sopra ad 1 in 11 Regioni e due province autonome. L'Istituto superiore di sanità: 'Il virus circola in tutto ...