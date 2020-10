Caso Gregoretti | il pm chiede l’archiviazione per Salvini

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 3 ottobre 2020) Nelle scorse ore è stata ripresentata dalla procura di Catania la domanda per l’abbandono del processo contro Matteo. Il leader della Lega è sotto accusa per sequestro di persona a causa della gestione dei 131 migranti della navenel luglio del 2019. La richiesta di archiviazione Dopo che la stessa domanda era stata presentata il 21 settembre, ora si ripropongono gli stessi argomenti per far cessare il. La difesa diinfatti il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. A ciò si affianca la possibilità di un’audizione con Luciana Lamorgese, attuale ministro degli interni del governo conte. Obiettivo di tale richiesta sarebbe accertare che le procedure per casi come quello della nave ...