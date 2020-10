Carlo Cracco: sul web lo scontrino per tre aranciate al suo ristorante (Di sabato 3 ottobre 2020) Carlo Cracco, fa discutere il web lo scontrino pagato da alcuni clienti al suo ristorante per tre aranciate e due bottiglie d’acqua Un gruppo di clienti ha postato sui social lo scontrino de ristorante di Carlo Cracco. Parliamo di quello di Corso Vittorio Emanuele a Milano. Una location stellata che si sa ha dei prezzi … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 3 ottobre 2020), fa discutere il web lopagato da alcuni clienti al suoper tree due bottiglie d’acqua Un gruppo di clienti ha postato sui social lodedi. Parliamo di quello di Corso Vittorio Emanuele a Milano. Una location stellata che si sa ha dei prezzi … L'articolo proviene da leggilo.org.

Cucina_Italiana : Cracco direttore per un mese della nostra amata rivista. Con molta, moltissima, autoironia! ?????? Chef Carlo Cracc… - Piero42395724 : RT @dantegiumanini: 9€ l’una e 7€ la bottiglietta d’acqua . Ma Cracco , che ha spremuto , l’oro colato ? Carlo Cracco, lo scontrino del ri… - staystray___ : Chi mi conosce sa il mio amore per Carlo Cracco e onestamente non posso reggere una foto con lui e Lauro insieme, c… - wildxheartt : STO MORENDOOOO “CARLO CRACCO DELL’INDUSTRIA MUSICALE” PUAHAHAH - Acmor3 : RT @dantegiumanini: 9€ l’una e 7€ la bottiglietta d’acqua . Ma Cracco , che ha spremuto , l’oro colato ? Carlo Cracco, lo scontrino del ri… -