Carceri | inaugurati un maneggio e un ranch a Opera

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Sono stati inaugurati questa mattina, all'interno del penitenziario milanese di Opera, un grande maneggio, una fattoria didattica e un ranch dal nome simbolico, "Freedom". Gli ospiti del carcere potranno apprendere l'arte del maniscalco, dell'artiere e del sellaio, utili reintegrarsi nella società. Il progetto prevede l'accesso al maneggio degli esterni a prezzi contenuti e prevede attività con ragazzi diversamente abili. Oltre ai cavalli, sequestrati alla criminalità organizzata, nel ranch sono presenti altri animali: asini, maialini thailandesi, pavoni, tartarughe e pappagalli. All'evento ha partecipato il Garante dei detenuti di Regione Lombardia, Carlo Lio, invitato dal direttore dell'istituto, Silvio Di Gregorio.

