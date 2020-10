Barcellona, Koeman: “Mercato? Voglio un centrale e un attaccante. Dembelé? Se non è contento qui, che me lo dica” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Ci sono due posizioni dove avremmo bisogno di rinforzi: difensore centrale e centravanti. Anche solo a livello numerico, ci sarebbe d’aiuto avere un calciatore in più per reparto”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Barcellona, Ronald Koeman alla vigilia del big match contro il Siviglia in programma domani alle 21 al Camp Nou. “Dembelé? In attacco ci sarà grande competizione perché c’è altrettanta qualità. Ansu Fati viene prima di Dembelé nelle mie scelte: se uno non è contento qua, deve dirmelo perché nel mio Barça Voglio solo calciatori felici – ha proseguito in conferenza stampa – Dembelé, ad oggi, non mi ha però detto nulla: se non mi dirà che vuole andarsene, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Ci sono due posizioni dove avremmo bisogno di rinforzi: difensoree centravanti. Anche solo a livello numerico, ci sarebbe d’aiuto avere un calciatore in più per reparto”. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Ronaldalla vigilia del big match contro il Siviglia in programma domani alle 21 al Camp Nou. “Dembelé? In attacco ci sarà grande competizione perché c’è altrettanta qualità. Ansu Fati viene prima di Dembelé nelle mie scelte: se uno non èqua, deve dirmelo perché nel mio Barçasolo calciatori felici – ha proseguito in conferenza stampa – Dembelé, ad oggi, non mi ha però detto nulla: se non mi dirà che vuole andarsene, ...

