Ultime Notizie Roma del 02-10-2020 ore 11:10 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente americano Donald Trump e l’ha perso lei di Melania sono entrambi positivi al coronavirus Sulla base del test eseguito lo dite allo stesso Trump ha perso ed io siamo i risultati positivi al covid iniziamo subito la quarantena il processo di guarigione Insieme ce la faremo giovedì o in una delle consigliere di Trump era risultata positiva martedì e mercoledì aveva volato al fianco del presidente accompagnandolo prima a Cleveland dove si è tenuto il primo dibattito televisivo della campagna per le elezioni presidenziali di novembre Poi a Dorothy Minnesota dove Trap aveva tenuto un comizio all’aperto i numeri italiani sull’andamento del contagio non possono che essere guardati con una certa preoccupazione per quanto la nostra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente americano Donald Trump e l’ha perso lei di Melania sono entrambi positivi al coronavirus Sulla base del test eseguito lo dite allo stesso Trump ha perso ed io siamo i risultati positivi al covid iniziamo subito la quarantena il processo di guarigione Insieme ce la faremo giovedì o in una delle consigliere di Trump era risultata positiva martedì e mercoledì aveva volato al fianco del presidente accompagnandolo prima a Cleveland dove si è tenuto il primo dibattito televisivo della campagna per le elezioni presidenziali di novembre Poi a Dorothy Minnesota dove Trap aveva tenuto un comizio all’aperto i numeri italiani sull’andamento del contagio non possono che essere guardati con una certa preoccupazione per quanto la nostra ...

Agenzia_Ansa : Sono 13.970 i nuovi casi di positività al #Coronavirus in #Francia nelle ultime 24 ore, secondo la Sanità pubblica… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 2.548 casi e 24 decessi. Record di tamponi: 118.236 - romatv : -2 alla trasferta di Udine ?????? Nel frattempo ha parlato Kumbulla in conferenza ?? E l’@OfficialASRoma è scesa in… - ilcrociato607 : Coronavirus, mascherine obbligatorie all’aperto per tutti - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dall'Itali… - Calab_Magnifica : “Altrove”: quando la felicità è su un muro bianco -