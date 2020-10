Ue | Casellati | ' su Recovery plan da Camere linee vincolanti per governo'

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Per accedere al 'Piano per la ripresa', l'Italia è chiamata a predisporre ed attuare un progetto di riforme importanti e strutturali. Un programma concreto che porti sviluppo, occupazione e crescita del Pil. È il Parlamento, magari 'distillando' politicamente il parere dei tecnici, che dovrà offrire aldi indirizzoper ricostruire il Paese". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, intervenendo all'inaugurazione della seconda edizione della scuola di 'Fino a prova contraria'. "Su questo -ha ricordato- il Senato ha avviato un importante lavoro istruttorio. E poi c'è il fattore tempo, che è una variabile decisiva, perché la crisi dell'Italia e delle altre economie nazionali colpite dal Covid è ...

L’episodio alla vigilia del voto per le priorità di utilizzo del Recovery fund. Brescia (M5S): «Lo avevo detto che il voto da remoto poteva tornare utile». Ceccanti (Pd): «Speriamo che il Senato non s ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Il presidente del Senato è stato chiarissimo, non ci sarà alcun fermo dei lavori del Senato perchè non ce n’è alcun motivo e bisogno”. Così il presidente della Camera, Roberto Fi ...