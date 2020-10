Scuola: via libera ai test antigenici rapidi come strumento di prevenzione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il ministero della Salute, con la circolare del 29 settembre 2020, evidenzia l’utilità dei testi antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell’ambito del sistema scolastico. La circolare chiarisce in via preliminare le differenze fra i test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARSCoV-2: test molecolari o PCR, test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virustest antigenici, test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virustest sierologici tradizionali o rapidi, test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus.Sono analizzate le ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il ministero della Salute, con la circolare del 29 settembre 2020, evidenzia l’utilità deidinell’ambito del sistema scolastico. La circolare chiarisce in via preliminare le differenze fra iattualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARSCoV-2:molecolari o PCR,che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virusche evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virussierologici tradizionali oche evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus.Sono analizzate le ...

borghi_claudio : Claudio Borghi aquilini - Scuola di Magia: Svelo i trucchi dietro le str... - Avvenire_Nei : La missione che salva: riportare i ragazzi a scuola dopo il lockdown - odiarciinsieme : Le braccia e non può muoversi, cosa Darei per poterla aiutare e starle accanto in questi momenti, ma non posso per… - italiaserait : Scuola, da martedì al via nel Lazio i primi test salivari per i più piccoli, previo il consenso dei genitori - Herbert403 : Conte e Azzolina visitano scuola nel casertano, il premier: “Lavoriamo per risolvere criticità”. E la ministra riba… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola via Al via a Cosenza la scuola in ospedale, lezioni per alunni speciali Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza Boom di positivi al Covid a Gonnesa, il sindaco: “Nei comuni vicini ci trattano da appestati”

“La situazione nel nostro paese è ancora preoccupante perché anche se ad ora non sono arrivati nuovi casi di contagio sono aumentati i cittadini che devono essere contattati da ATS per stabilire i ...

Torna domenica WWF “Urban Nature”, presentato questa mattina

Tante iniziative in tutto Abruzzo per conoscere e vivere la natura in città - Eventi in programma a Chieti, Lanciano, Pescara, Teramo, Martinsicuro e Alba Adriatica Il WWF Abruzzo ha presentato questa ...

“La situazione nel nostro paese è ancora preoccupante perché anche se ad ora non sono arrivati nuovi casi di contagio sono aumentati i cittadini che devono essere contattati da ATS per stabilire i ...Tante iniziative in tutto Abruzzo per conoscere e vivere la natura in città - Eventi in programma a Chieti, Lanciano, Pescara, Teramo, Martinsicuro e Alba Adriatica Il WWF Abruzzo ha presentato questa ...