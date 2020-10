Rugani al Rennes, operazione praticamente definita: i dettagli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Rugani va al Rennes: la Juventus tira un sospiro di sollievo per il suo mercato in uscita. L’operazione di trasferimento del difensore centrale alla squadra francese è praticamente definita. Il Rennes occupa attualmente la prima posizione nella Ligue 1 e prende quindi un rinforzo di spessore per puntare al ritorno in Champions League. Daniele Rugani si trasferisce al Rennes in prestito oneroso: la Juventus incassa 1.5 milioni di Euro per concedere le prestazioni del suo difensore al club francese, con una soluzione che accontenta praticamente tutte le parti in causa. Il Rennes, infatti, a differenza di altri club che avevano chiesto la disponibilità del giocatore, si caricherà ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020)va al: la Juventus tira un sospiro di sollievo per il suo mercato in uscita. L’di trasferimento del difensore centrale alla squadra francese è. Iloccupa attualmente la prima posizione nella Ligue 1 e prende quindi un rinforzo di spessore per puntare al ritorno in Champions League. Danielesi trasferisce alin prestito oneroso: la Juventus incassa 1.5 milioni di Euro per concedere le prestazioni del suo difensore al club francese, con una soluzione che accontentatutte le parti in causa. Il, infatti, a differenza di altri club che avevano chiesto la disponibilità del giocatore, si caricherà ...

