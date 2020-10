Retroscena Smalling: perché l’Inter si è tirata indietro (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Inter si è ritirata dalla corsa a Smalling del Manchester United dopo l’avvicinamento alla Roma: il Retroscena Chris Smalling potrebbe fare ritorno alla Roma nel corso di questa finestra di calciomercato. Il difensore inglese, però, avrebbe potuto vestire la maglia dell’Inter nella stagione 2020/21. Come rivelato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri si sarebbero ritirati dalla corsa a Smalling quando hanno saputo della sua piena disponibilità al club giallorosso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Inter si è ridalla corsa adel Manchester United dopo l’avvicinamento alla Roma: ilChrispotrebbe fare ritorno alla Roma nel corso di questa finestra di calciomercato. Il difensore inglese, però, avrebbe potuto vestire la maglia dell’Inter nella stagione 2020/21. Come rivelato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri si sarebbero ritirati dalla corsa aquando hanno saputo della sua piena disponibilità al club giallorosso. Leggi su Calcionews24.com

