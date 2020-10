Renzo Ulivieri promuove Gennato Gattuso | “Quella dei due moduli nel Napoli è una scelta giusta”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel corso de “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc ha parlato, presidente dell’Assoallenatori. “Il problema Covid esiste. La Figc e la Lega devono studiare regole per salvaguardare la regolarità e la competitività del campionato. Bisogna usare il buon senso. Quella dei duepernelè unagiusta. Anzi, noi nel corso di Coverciano, spingiamo gli allievi ad allargare gli orizzonti sempre di più”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Sia Gennarosia Andrea Pirlo sono arrivati ad allenare in grandi piazze ...

Sia Gennaro Gattuso sia Andrea Pirlo sono arrivati ad allenare in grandi piazze dopo aver fatto poca gavetta. Per Renzo Ulivieri, però, “conta sempre il giudizio del campo. Chi è stato un grande ...Sulla possibilità che Gattuso possa utilizzare due moduli per il Napoli, Ulivieri ha detto che “è una scelta giusta. Anzi, noi nel corso di Coverciano, spingiamo gli allievi ad allargare gli orizzonti ...