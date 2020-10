Migliori alternative alle app Google

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 2 ottobre 2020)è la compagnia numero uno del web, non solo per la sua pagina di ricerca, ma anche per i tanti servizi online offerti gratuitamente come siti o come app, spesso eccezionali. Basti pensare aMaps, YouTube, Gmail eDrive tra i più importanti. Si sa, però, che i prodottisono gratuiti e funzionano meglio se sono utilizzati collegandosi all'account, se si accetta di essere tracciati e catalogati come "prodotti pubblicitari". Molte persone preferiscono allora rinunciare di diventare parte del sistemae cercanovalide ai principali prodotti. Nonostante i prodottisono incredibilmente efficienti, quasi impossibili da sostituire, in questa guida proviamo comunque a scoprire le più valide ...