Lazio | Zingaretti | E' obbligatorio l' uso delle mascherine anche all' aperto

(Di venerdì 2 ottobre 2020) "Da domani saràl'uso della mascherinaall'nella regione", lo ha annunciato il presidente della Regione, Nicola, in conferenza stampa assieme all'assessore ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zingaretti: mascherina obbligatoria anche all'aperto nel Lazio #Coronavirusitalia… - Fedex546 : RT @_GrayDorian: Nel Lazio #Zingaretti annuncia l'obbligo della mascherina h24 all'aperto anche senza assembramenti. #DeLuca rilancia e imp… - xblunotte : RT @GiancarloDeRisi: Zingaretti mette il bavaglio ai cittadini del Lazio e firma l'ordinanza: da sabato mascherina obbligatoria anche all'a… - Z3r0Rules : RT @GiancarloDeRisi: Zingaretti mette il bavaglio ai cittadini del Lazio e firma l'ordinanza: da sabato mascherina obbligatoria anche all'a… - Ramst3 : Il #TAR del #Lazio annulla l'ordinanza nazifascista di #Zingaretti sull' obbligo di vaccinazione per gli over 65 pe… -

LATINA – Inizierà dalla prossima settimana il progetto pilota dei test salivari nelle prime scuole del Lazio per le fasce di età fino ai 13 anni che riguarderà le scuole dell’infanzia, quelle elementa ...ROMA (ITALPRESS) – “Da domani scatterà in tutto il territorio regionale l’obbligo delle mascherine all’aperto”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa all’ospe ...