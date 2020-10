(Di venerdì 2 ottobre 2020), calendario, risultati e classifica. Il raccontostagione del campionato spagnolo. MADRID (SPAGNA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato spagnolo che vede il consueto duello tra Atletico, Real e Barcellona per il trionfo finale.entra nel vivo con due big match nella. L’Atletico Madrid ospita il Villarreal e il Barcellona il Siviglia. Real contro il Levante. Sabato 3 ottobre 2020Real Valladolid-Eibar (ore 13)Atletico Madrid-Villarreal (ore 16)Elche-Huesca (ore 18.30)Real Sociedad-Getafe (ore 18.30)Valencia-Betis Siviglia (ore 21) Domenica 4 ottobre 2020Osasuna-Celta Vigo (ore 12)Alaves-Athletic Bilbao (ore 16)Levante-Real Madrid (ore 16)Cadice-Granada (ore 18.30)Barcellona-Siviglia (ore ...

zazoomblog : LaLiga il programma della quinta giornata - #LaLiga #programma #della #quinta -

Ultime Notizie dalla rete : LaLiga programma

Calcio e Finanza

Il Consiglio straordinario di Lega ha deciso il rinvio di Genoa-Torino. Introdotta la norma Uefa: una squadra con 12 giocatori disponibili (+1 portiere) deve giocare, pena lo 0-3 a tavolino. La richie ...Spiccano i sorteggi di Champions League e il Milan protagonista nel giovedì calcistico televisivo: i rossoneri scendono in campo in Portogallo nei preliminari di Europa League, in esclusiva su Dazn. D ...