Ladispoli | picchiato perché non li invita a una festa | perde un occhio Due fratelli pugili arrestati

Aggredito e picchiato davanti alla fidanzata da due fratelli pugili per non averli invitati a una festa. Vittima un 28enne di Ladispoli, vicino Roma, che per le botte ricevute quella sera ha perso un occhio. L'episodio è accaduto il 20 luglio scorso. I due fratelli, insieme al cognato, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia per lesioni personali gravissime. A quanto ricostruito, la vittima conosceva gli aggressori poiché iscritti alla stessa palestra. Il provvedimento parte dalla denuncia presentata lo scorso 20 luglio dalla vittima. Il giovane aveva riferito che, la sera precedente, era stato aggredito e picchiato da due fratelli e dal loro cognato.

