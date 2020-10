La Cina va in vacanza e prova a dimenticarsi del covid-19 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Malgrado sia riuscita a frenare l’epidemia, in Cina non tutto va a gonfie vele. Per stimolare i consumi, il governo ha incoraggiato la popolazione ad approfittare dei giorni di festa nazionale per fare le vacanze all’interno del paese. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Malgrado sia riuscita a frenare l’epidemia, innon tutto va a gonfie vele. Per stimolare i consumi, il governo ha incoraggiato la popolazione ad approfittare dei giorni di festa nazionale per fare le vacanze all’interno del paese. Leggi

Peter_Italy : RT @Geopoliticainfo: Il primo ottobre 1949 Mao Zedong proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese (RPC). Tale anniversario in Cina… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: Il primo ottobre 1949 Mao Zedong proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese (RPC). Tale anniversario in Cina… - gemin_steven98 : RT @Geopoliticainfo: Il primo ottobre 1949 Mao Zedong proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese (RPC). Tale anniversario in Cina… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: Il primo ottobre 1949 Mao Zedong proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese (RPC). Tale anniversario in Cina… - TorciaPolitica : RT @Geopoliticainfo: Il primo ottobre 1949 Mao Zedong proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese (RPC). Tale anniversario in Cina… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina vacanza La Cina va in vacanza e prova a dimenticarsi del covid-19 - Pierre Haski Internazionale La Cina va in vacanza e prova a dimenticarsi del covid-19

Ma la verità è che in Cina non tutto va a gonfie vele, ed è questo il senso dell’incoraggiamento rivolto dal governo in vista della settimana di vacanza. Pechino cerca di cambiare il suo modello ...

Cina, governo spinge cittadini a tour del Paese per rilanciare l’economia: 500 milioni in viaggio

Dopo il lungo lockdown per l’emergenza coronavirus, la Cina ha deciso che è arrivato il momento non solo di riprendere gli spostamenti per ...

Ma la verità è che in Cina non tutto va a gonfie vele, ed è questo il senso dell’incoraggiamento rivolto dal governo in vista della settimana di vacanza. Pechino cerca di cambiare il suo modello ...Dopo il lungo lockdown per l’emergenza coronavirus, la Cina ha deciso che è arrivato il momento non solo di riprendere gli spostamenti per ...