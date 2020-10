Juventus | Mourinho piomba sul talento bianconero | la risposta di Paratici

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 2 ottobre 2020)– Dopo tante operazioni importanti in entrata,lavora al mercato in uscita per far spazio ad eventuali ultimi colpi. Tante sono le situazioni in casaper quanto riguarda le cessioni, Khedira, De Sciglio e Rugani in particolare. Per il difensore ex Empoli sembra fatto, vola in Francia al Rennes in prestito con diritto di riscatto. Dunque coperta corta al momento in difesa visto l’infortunio di De Ligt. Diventa, così, fondamentale Merih Demiral che nelle ultime ore è stato sondato dal Tottenham.su Demiralcerca un difensore. Dopo aver sondato la pista che avrebbe potuto portare Milan Skrinier oltremanica, gli Spurs hanno spostato l’attenzione verso un altro centrale legato alla Serie ...