Google Pixel 5: caratteristiche tecniche, novità e prezzo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Google ha lanciato una raffica di nuovi gadget per i geek da esaminare, tra cui un rivale di iPhone e un altoparlante intelligente. E tutte le nuove chicche sono uscite in tempo per Natale. L’annuncio principale è il nuovo smartphone Pixel 5 di Google. È un diretto rivale dell’iPhone 11 (e presto dell‘iPhone 12), così come del Samsung Galaxy S20. La grande novità è che è pronto per il 5G e supporta velocità Internet mobili ultraveloci. Google ha anche apportato alcuni nuovi miglioramenti alla fotocamera, inclusa l’aggiunta di un nuovo obiettivo ultra grandangolare. Google lancia il nuovo Pixel 5 come rivale di iPhone, oltre all’altoparlante Nest Audio e al Chromecast di nuova generazione Abbinato alla ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha lanciato una raffica di nuovi gadget per i geek da esaminare, tra cui un rivale di iPhone e un altoparlante intelligente. E tutte le nuove chicche sono uscite in tempo per Natale. L’annuncio principale è il nuovo smartphone5 di. È un diretto rivale dell’iPhone 11 (e presto dell‘iPhone 12), così come del Samsung Galaxy S20. La grande novità è che è pronto per il 5G e supporta velocità Internet mobili ultraveloci.ha anche apportato alcuni nuovi miglioramenti alla fotocamera, inclusa l’aggiunta di un nuovo obiettivo ultra grandangolare.lancia il nuovo5 come rivale di iPhone, oltre all’altoparlante Nest Audio e al Chromecast di nuova generazione Abbinato alla ...

italiaserait : Google Pixel 5: caratteristiche tecniche, novità e prezzo - HDblog : Google al risparmio: Pixel 5 non ha il Neural Core - infoitscienza : Nest Audio, Chromecast Tv e Pixel 5 5G (ma non in Italia). Ecco le novità di Google - HDblog : RT @HDblog: Niente Pixel 5 in Italia, ma possiamo consolarci scaricando gli sfondi ufficiali - infoitscienza : Smartphone 5G, Google svela il Pixel 5: è in vendita a 700 dollari -