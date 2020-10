Gabriel Garko a “Verissimo”: «Sono stato 11 anni con un ragazzo. Adesso frequento un altro» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo la lettera al “Grande Fratello Vip”, Gabriel Garko ha gettato definitivamente la maschera a “Verissimo”. Il popolare attore ospite da Silvia Toffanin nella puntata, in onda sabato 3 ottobre 2020, ha raccontato qualcosa in più del suo privato: il 48enne ha dichiarato di aver vissuto un’intensa storia d’amore lunga 11 anni con un ragazzo. «Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi Sono preso una casa lontano da tutti. Io e lui vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo», ha confidato. leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi, Ares ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo la lettera al “Grande Fratello Vip”,ha gettato definitivamente la maschera a “Verissimo”. Il popolare attore ospite da Silvia Toffanin nella puntata, in onda sabato 3 ottobre 2020, ha raccontato qualcosa in più del suo privato: il 48enne ha dichiarato di aver vissuto un’intensa storia d’amore lunga 11con un. «Quattordicifa ho rotto gli schemi e mipreso una casa lontano da tutti. Io e lui vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo», ha confidato. leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi, Ares ...

