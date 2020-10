Due Pugili Riempiono di Botte un Ragazzo Fino a Fargli Perdere un Occhio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alla fine a causa delle violenza brutale i due sono stati arrestati, il Ragazzo non li aveva invitati ad una festa. Hanno picchiato un Ragazzo Fino a Fargli Perdere un Occhio solo perché lui non gli aveva invitati ad una festa. Ora tre persone si trovano in carcere, frequentavano la stessa palestra della vittima di … Leggi su youreduaction (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alla fine a causa delle violenza brutale i due sono stati arrestati, ilnon li aveva invitati ad una festa. Hanno picchiato ununsolo perché lui non gli aveva invitati ad una festa. Ora tre persone si trovano in carcere, frequentavano la stessa palestra della vittima di …

