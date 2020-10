Denis Dosio squalificato dal Grande Fratello Vip (Di venerdì 2 ottobre 2020) Denis Dosio è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver bestemmiato la scorsa notte. Il ragazzo (non era neanche inquadrato, ma la voce è palesemente la sua), ha nominato il nome di Dio invano in un contesto giocoso ed usato come un’intercalare. Tuttavia il regolamento è molto chiaro in merito alle bestemmie e Denis ne ha subìto le conseguenze. Qualche ora fa il Grande Fratello ha annullato il televoto che lo vedeva coinvolto. “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 ottobre 2020)è statodalVip per aver bestemmiato la scorsa notte. Il ragazzo (non era neanche inquadrato, ma la voce è palesemente la sua), ha nominato il nome di Dio invano in un contesto giocoso ed usato come un’intercalare. Tuttavia il regolamento è molto chiaro in merito alle bestemmie ene ha subìto le conseguenze. Qualche ora fa ilha annullato il televoto che lo vedeva coinvolto. “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra,, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei ...

