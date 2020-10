Daydreamer - Le ali del sogno trama 3 ottobre 2020 | Emre spezza il cuore di Leyla per colpa di Aylin

(Di venerdì 2 ottobre 2020)- Le ali deltorna sabato 3su Canale 5 alle 14:40 con due episodi e laanticipa chesi metterà ancora una volta tra- Le ali deltorna sabato 3su Canale 5 alle 14:40 con due episodi e laanticipa che nella vita ditorna la perfida, con conseguenze drammatiche per la sua relazione con, stanno vivendo una storia d'amore e tutto sembra filare liscio fino a quandoli vede baciarsi, come anticipa il promo dell'episodio 73, e quindi, ...

IsaeChia : #CanYaman confessa quale serie tv ha amato di più tra ‘#Daydreamer Lealidelsogno’ e ‘#BayYanlis’. E a proposito dei… - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, le anticipazioni del 3 ottobre: Leyla esce con Osman - AndreaFoxPR : Day Dreamer Le Ali del Sogno, la puntata in replica di questa mattina su La5 #ErkenciKus #DayDreamer #CanYaman… - macknolty : RT @AndreaFoxPR: Erkenci Kus - Day Dreamer Le Ali del Sogno - Adesso su La5 di Mediaset . . . #CanYaman #DemetÖzdemir #ErkenciKus #DayDream… - AndreaFoxPR : Erkenci Kus - Day Dreamer Le Ali del Sogno - Adesso su La5 di Mediaset #CanYaman #DemetÖzdemir #ErkenciKus… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali

Isa e Chia

DayDreamer-Le ali del sogno anticipazioni sabato 3 ottobre. Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con la serie tv turca.Nella sua trasferta milanese Can Yaman, attore turco famoso per la serie “Daydreamer”, si è concesso una pizza in un locale del capoluogo lombardo.