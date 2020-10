Covid: 2,499 cases in a day, victims steady,+23 (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROME, OCT 2 - The number of new Covid cases in Italy stayed high for a second day Friday with 2,499 cases in the last 24 hours compared to 2,548 Thursday, the health ministry said. The number of swabs ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROME, OCT 2 - The number of newin Italy stayed high for a second day Friday with 2,499in the last 24 hours compared to 2,548 Thursday, the health ministry said. The number of swabs ...

Agenzia_Ansa : Il bollettino giornaliero sul #Covid: ancora 2.499 casi in un giorno, stabili le vittime, +23 #ANSA - blogLinkes : ++ Covid:ancora 2.499 casi in un giorno,stabili vittime,+23 ++ - blogLinkes : Covid: ancora 2.499 casi in un giorno, stabili le vittime, +23 - laltrodiego : #COVID19: 'ancora* 2.499 casi in un giorno' *Sono meno di ieri ... a fronte di un ??nuovo record di tamponi?? Andat… - CorriereQ : Covid: ancora 2.499 casi in un giorno, stabili le vittime, +23 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 499 Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 53.997 persone positive (+2.499 nuovi casi) e 229.970 guariti. 294 pazienti in terapia intensiva, 23 decessi nelle ultime 24 ore Servizio Informazione Religiosa Coronavirus, 2.499 casi registrati in un giorno Nuovo record di tamponi, oltre 120mila

Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.499 (ieri l'aumento era stato di 2.548). E' ancora record di ...

