Un milione di visoni verranno abbattuti in Danimarca a causa dell'aumento dei contagi negli allevamenti. Ad annunciarlo le autorità del Paese nordico, che è il più grande produttore al mondo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Danimarca Covid-19, la Danimarca abbatterà un milione di visoni contagiati TGCOM Coronavirus: la Danimarca abbatterà 1 milione di visoni

ROMA, 02 OTT - La Danimarca abbatterà circa 1 milione di visoni dopo aver scoperto nuove infezioni da coronavirus tra gli animali negli allevamenti. Lo riferisce il Guardian. Il paese nordico è il più ...

