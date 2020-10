Checco Zalone | è morto il ragazzo disabile con cui aveva girato uno spot | Ciao Mirko

(Di venerdì 2 ottobre 2020)dà l'addio aToller: ilcon cuiunoa 16 anni: era affetto da atrofia muscolare spinale.ha salutato per l'ultima voltaToller: ilcon cui l'attoreunoper raccogliere fondi per aiutare la ricerca scientifica sull'Atrofia Muscolare Spinalea 16 anni. L'annuncio; stato dato dal comico pugliese sulla sua pagina Facebook. "grande. Se puoi, da ...

Checco Zalone dà l'addio a Mirko Toller: il ragazzo disabile con cui aveva girato uno spot è morto a 16 anni: era affetto da atrofia muscolare spinale. Checco Zalone ha salutato per l'ultima volta Mir ...Luca Medici, in arte Checco Zalone, annuncia sui social la prematura dipartita di Mirko Toller, giovane con disabilità che ci ha lasciato a 16 anni. Famoso proprio per il celebre spot in favore di Fam ...