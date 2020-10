Bruno Fernandes e la maglia dei suoi sogni: “Mio fratello scelse quella di Messi. Io quella di Cristiano Ronaldo dello United…” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Anni fa era solo un sogno di un giovane ragazzino, ma oggi Bruno Fernandes può apertamente dire di avercela fatta. Il centrocampista del Manchester United si è raccontato a The Players Tribune in merito ai suoi desideri più nascosti che, alla fine, è riuscito persino a realizzare. Primo su tutti: indossare la maglia Red Devils, una t-shirt che ha sempre avuto un ruolo speciale nella sua vita anche grazie al connazionale Cristiano Ronaldo.Bruno Fernandes e la maglia del Manchester Unitedcaption id="attachment 924981" align="alignnone" width="592" Bruno Fernandes, Getty Images/caption"Mio fratello è sempre stato del team Messi, io di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Anni fa era solo un sogno di un giovane ragazzino, ma oggipuò apertamente dire di avercela fatta. Il centrocampista del Manchester United si è raccontato a The Players Tribune in merito aidesideri più nascosti che, alla fine, è riuscito persino a realizzare. Primo su tutti: indossare laRed Devils, una t-shirt che ha sempre avuto un ruolo speciale nella sua vita anche grazie al connazionalee ladel Manchester Unitedcaption id="attachment 924981" align="alignnone" width="592", Getty Images/caption"Mioè sempre stato del team, io di ...

