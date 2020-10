Belen Rodriguez parla della lite con Barbara d’Urso e svela in che rapporti è con Chiara Ferragni e Giulia De Lellis (Di venerdì 2 ottobre 2020) Belen Rodriguez, intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha parlato delle donne dello spettacolo. Da Maria De Filippi a Paola Ferrari, passando ovviamente per Barbara d’Urso, con cui ha litigato. DOMANDA: “Faccio il 22% anche senza i Rodriguez”, ha ripetuto Barbara d’Urso. Ora i suoi programmi faticano sul fronte auditel, gliel’ha tirata? RISPOSTA: “No, figuriamoci. Non sono la fonte di presunte sfortune. Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio (Corona, ndr).” DOMANDA: Lei se l’era presa perché a Le Iene l’aveva mandata a quel paese. RISPOSTA: “C’erano dei motivi, l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 ottobre 2020), intervistata da Il Fatto Quotidiano, hato delle donne dello spettacolo. Da Maria De Filippi a Paola Ferrari, passando ovviamente perd’Urso, con cui ha litigato. DOMANDA: “Faccio il 22% anche senza i”, ha ripetutod’Urso. Ora i suoi programmi faticano sul fronte auditel, gliel’ha tirata? RISPOSTA: “No, figuriamoci. Non sono la fonte di presunte sfortune. Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio (Corona, ndr).” DOMANDA: Lei se l’era presa perché a Le Iene l’aveva mandata a quel paese. RISPOSTA: “C’erano dei motivi, l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle ...

