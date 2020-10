Avviso riduzione servizi e attività in programma per trimestre ottobre-dicembre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell’attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell’ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcuni servizi e all’annullamento di attività e/o iniziative programmate per il trimestre ottobre – dicembre 2020. Come già anticipato, infatti, in assenza delle entrate previste non risultano ovviamente più sostenibili le spese necessarie per supportare specifici servizi che devono essere quindi ridotti, sospesi o slittati nel tempo. In questa prima fase verranno coinvolte le otto aree descritte di seguito con la sospensione o l’eliminazione delle attività ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell’attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell’ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcunie all’annullamento di attività e/o iniziativete per il2020. Come già anticipato, infatti, in assenza delle entrate previste non risultano ovviamente più sostenibili le spese necessarie per supportare specificiche devono essere quindi ridotti, sospesi o slittati nel tempo. In questa prima fase verranno coinvolte le otto aree descritte di seguito con la sospensione o l’eliminazione delle attività ...

