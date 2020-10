Adriana Volpe sbugiarda Antonella Elia e pubblica i messaggi privati

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 2 ottobre 2020)risponde per le rime ad. La showgirl infatti aveva rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dicendosi delusa per il comportamento dellauna volta uscite dalla casa del GFVip:rimasti senza risposta, inviti a vedersi caduti nel vuoto,non aveva esitato a definire l’amicizia della collega come fasulla. in riproduzione.... La replica diOra peròsmonta una a una le accuse della: “Forse è arrivato il momento adesso di ...