Traffico Roma del 01-10-2020 ore 10 | 00

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Luceverdebuona giornata e ben trovati a Nuovo appuntamento viale di Tor di Quinto chiusa all’altezza di Ponte Milvio direzione Flaminia tangenziale il tutto a seguito di un incidente possibili ripercussioni sul lungotevere è aperta alla circolazione Piazza della Marranella terminati i lavori tra Torpignattara e la Casilina rallentato intenso ilsulla Cassia è sulla Flaminia disagi entrando asulla via Aurelia crude tra la via Aurelia Antica e Cornelia poco distante da questa zona Code in via Anastasio II verso Piazzale Clodio a San Giovanniintenso in via dell’Amba Aradam è in via dei laterani queste Al momento le principali notizie Ma ricordo che per maggiori dettagli potete consultare il sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara ...