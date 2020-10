"Sono un dannunziano che prova a spiazzarvi"

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Laura Rio Lui giocherà a destra: "Tra Francesca e me ci potrà essere un ribaltamento dei ruoli" Alessandro Giuli, che il pubblico del secondo canale già conosce per il programma Patriae, già vicedirettore e condirettore de Il Foglio, già direttore del settimanale Tempi, è autore televisivo, editorialista e scrittore. Ha pubblicato, tra gli altri, il pamphlet sulla destra postfascista Il passo delle oche pubblicato da Einaudi. Da stasera, insieme a Francesca Fagnani, conduce Seconda linea, il nuovo programma d'attualità di Raidue. Alessandro, ti consideri una seconda linea? «Naturalmente. Ho una certa esperienza nei talk e un lungo passato nella carta stampata, ma come conduttore di una trasmissione che va in prima serata sul secondo canale non posso che sentirmi tale. Questo mi costringe a cercare di diventare una prima ...

Non sono messo lì per rappresentare qualche cosa ... Tu come di definiresti culturalmente? «Un dannunziano. Perché D'Annunzio è l'unica forma di redenzione di una destra che vuole essere una forza ...La Tiboni, sottolineando come fosse «doveroso per credibilità, eseguire una verifica degli atti amministrativi che lo hanno preceduto, non senza sorpresa sono emerse alcune domande con la speranza che ...Domenica 4 ottobre torna nelle principali città italiane la Festa della Natura in Città proposta dal Wwf. Pescarabici Fiab propone un visita guidata a due grandi aree verdi urbane di Pescara: la riser ...