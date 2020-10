Sneakers di ottobre | i modelli da avere

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L'autunno è ufficialmente arrivato, servononuove di zecca per aggiornare il proprio guardaroba e renderlo cool. Le novità certo non mancano, e spaziano con agilità tra riedizioni iconiche e collaborazioni super stilose. Pronti a scoprirle? Out of Office OFF-WHITE c/o Virgil Abloh™ Tutto quello che tocca Virgil Abloh sembra diventare oro, come un moderno Re Mida. L'ultimo oggetto di culto disegnato dall'enfant prodige dello streetwear sono leOut of Office, delle ginniche ispirate alle scarpe da tennis di fine anni ’80 e inizio anni ’90. In questo modello le inconfondibili frecce logo di Off-White vengono ribaltate e rivolte in avanti sul lato della tomaia, mentre i lacci sono stampigliati con la scritta Shoelaces in Helvetica. Intersuola in gel, inserti in pelle e 4 varianti colore: marrone ...