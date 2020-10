Roma, Zingaretti boccia Raggi: “Si è autocandidata, nessun accordo con M5s” (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Confermo che non ci saranno accordi con il M5s e la Raggi a Roma. Non e’ stata fatta una scelta. Si e’ autocandidata la sindaca uscente. Dobbiamo costruire un progetto”. Così Nicola Zingaretti intervenendo al Festival delle città che si chiude oggi a Roma a proposito della candidatura a sindaco di Roma. Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Confermo che non ci saranno accordi con il M5s e la Raggi a Roma. Non e’ stata fatta una scelta. Si e’ autocandidata la sindaca uscente. Dobbiamo costruire un progetto”. Così Nicola Zingaretti intervenendo al Festival delle città che si chiude oggi a Roma a proposito della candidatura a sindaco di Roma.

repubblica : Pd, Zingaretti: 'Non si governa con 4 idee possibili di Paese. Per Roma, chiedo alla classe dirigente di farsi avan… - rassegnatevi : Che noi a #Roma sui mezzi stiamo come al #Billionarie il 14 agosto. E niente, poi leggi che #Zingaretti vuole intro… - affariroma : Bonus affitto, guerra Zingaretti-Raggi: la Regione mette i soldi ma Roma dorme - - Paola06102138 : RT @ebreieisraele: La comunità #ebraica protesta? La #raggi #zingaretti e il #governo #conte #pd #renzi #m5s se ne fottono. Ci sarà a #roma… - AdolfoTasinato : @rep_roma Zingaretti non fa aperitivi in piazza? Con la mascherina... -