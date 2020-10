Roland Garros 2020: Ostapenko show, eliminata a sorpresa Pliskova (Di giovedì 1 ottobre 2020) Poco più di tre anni fa l’exploit. Oggi la rivincita per mostrare a tutti di essere tornata. Jelena Ostapenko avanza al terzo turno del Roland Garros 2020 battendo la numero 4 al mondo, nonché numero 2 del seeding, Karolina Pliskova in appena due set. Prestazione brillante da parte della lettone che conferma l’ottimo stato di forma imponendosi in un’ora e 10 minuti di gioco con i parziali di 6-4 6-2. Aggressiva in risposta, Jelena sorprende per ben tre volte Pliskova sul servizio chiudendo 6-4 il primo set. Nel secondo set Ostapenko è ancor più solida al servizio, cancella una palla break, e al terzo match point chiude 6-2 conquistando il pass per i sedicesimi di finale. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Poco più di tre anni fa l’exploit. Oggi la rivincita per mostrare a tutti di essere tornata. Jelenaavanza al terzo turno delbattendo la numero 4 al mondo, nonché numero 2 del seeding, Karolinain appena due set. Prestazione brillante da parte della lettone che conferma l’ottimo stato di forma imponendosi in un’ora e 10 minuti di gioco con i parziali di 6-4 6-2. Aggressiva in risposta, Jelena sorprende per ben tre voltesul servizio chiudendo 6-4 il primo set. Nel secondo setè ancor più solida al servizio, cancella una palla break, e al terzo match point chiude 6-2 conquistando il pass per i sedicesimi di finale.

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Trevisan si qualifica al 3° turno Battuto la statunitense Gauff 4-6 6-2 7-5… - Eurosport_IT : Esplosione nel cielo di Parigi! ???? Un aereo infrange il muro del suono durante il Roland-Garros: attimi di panico… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Sinner si qualifica al 3° turno Battuto il francese Bonzi 6-2 6-4 6-4 #SkySport… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Roland Garros, Errani accusa la rivale Bertens: 'Come si dice in inglese 'Prese per il culo'?': Sara Errani è stata elimi… - RepubblicaTv : Roland Garros, Errani accusa la rivale Bertens: 'Come si dice in inglese 'Prese per il culo'?': Sara Errani è stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Roland Garros Roland Garros: L'arbitro separa Evans e Middelkoop (Video) LiveTennis.it Roland Garros, eliminata Jasmine Paolini

Jasmine Paolini è stata eliminata al secondo turno del Roland Garros, il torneo dello Slam in corso sulla terra rossa di Parigi. L'azzurra, che aveva battuto al primo turno la moldava ...

Paolini eliminata dal Roland Garros: ko contro la Kvitova

La tennista azzurra battuta con un doppio 6-3 dalla ceca, numero 11 del ranking Wta e testa di serie numero sette nel torneo parigino PARIGI (FRANCIA) - L'avventura di Jasmine Paolini al Roland Garros ...

Jasmine Paolini è stata eliminata al secondo turno del Roland Garros, il torneo dello Slam in corso sulla terra rossa di Parigi. L'azzurra, che aveva battuto al primo turno la moldava ...La tennista azzurra battuta con un doppio 6-3 dalla ceca, numero 11 del ranking Wta e testa di serie numero sette nel torneo parigino PARIGI (FRANCIA) - L'avventura di Jasmine Paolini al Roland Garros ...