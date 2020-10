Ospedale di Rivoli: “Sua madre è deceduta”, ma in realtà è solo un errore (Di giovedì 1 ottobre 2020) All’Ospedale di Rivoli, in provincia di Torino, una famiglia è stata erroneamente avvisata della dipartita di una donna di 78 anni. È stato un errore quello dei medici dell’Ospedale di Rivoli, che dopo aver comunicato ai familiari della 78enne Lucia Martina, la triste notizia della sua morte, sono poi tornato indietro sui loro passi. Dopo … L'articolo Ospedale di Rivoli: “Sua madre è deceduta”, ma in realtà è solo un errore NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 1 ottobre 2020) All’di, in provincia di Torino, una famiglia è stata erroneamente avvisata della dipartita di una donna di 78 anni. È stato unquello dei medici dell’di, che dopo aver comunicato ai familiari della 78enne Lucia Martina, la triste notizia della sua morte, sono poi tornato indietro sui loro passi. Dopo … L'articolodi: “Suaè deceduta”, ma in realtà èunNewNotizie.it.

