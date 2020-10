Organizzavano raid contro extracomunitari: tre arresti a Marsala (Di giovedì 1 ottobre 2020) Organizzavano raid contro extracomunitari solo per odio razziale: scattano tre arresti a Marsala, in provincia di Trapani. Ma le indagini proseguono: le aggressioni, infatti, avvenivano con un vero e proprio commando con tante altre persone coinvolte. Organizzavano raid puniti contro extracomunitari solo per odio razziale: tutti arrestati. Si tratta di tre sgradevoli soggetti residenti a … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020)solo per odio razziale: scattano tre, in provincia di Trapani. Ma le indagini proseguono: le aggressioni, infatti, avvenivano con un vero e proprio commando con tante altre persone coinvolte.punitisolo per odio razziale: tutti arrestati. Si tratta di tre sgradevoli soggetti residenti a … L'articolo proviene da .

Ultime Notizie dalla rete : Organizzavano raid Calci e pugni agli immigrati: 3 arresti per raid razziali a Marsala Il Fatto Quotidiano Calci e pugni agli immigrati: 3 arresti per raid razziali a Marsala. “Vi ammazziamo, qui non ci potete stare perché siete africani e neri”

Organizzavano raid notturni in cui andavano a caccia di persone di colore da massacrare con violenza, per odio razziale. Un “branco” che agiva nel centro storico di Marsala durante i weekend e che col ...

