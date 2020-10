Operato Aron Canet | la sindrome compartimentale colpisce ancora

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020)in sella alla sua Speed Up del team Inde Aspar – Photo Credit:Official Instagram Account, pilota dell’Inde Aspar Team della categoria intermedia Moto2; il motivo? Di nuovo la. Il neo 21-enne, rookie della Moto2, accusava forti dolori alle braccia sin dal GP di Jerez ed ha deciso di risolvere i suoi problemi fisici proprio in questa settimana di pausa dal motomondiale.lei Lache sembra affliggere i piloti del nuovo millennio; no non stiamo parlando di ...