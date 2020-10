"Non sto bene, datemi un bicchiere d'acqua". Prof muore in classe (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua”. Neanche il tempo di soccorrerlo che si è accasciato al suolo ed è morto. Un docente del Liceo ‘Giuseppe Mazzini di Vittoria, 50 anni, durante la sua ora di lezione, si è improvvisamente sentito male ed è morto sotto lo sguardo impietrito dei suoi studenti. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il docente, ma non c’è stato nulla da fare. Sotto shock gli alunni che hanno assistito alla morte del loro Professore. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non stound’”. Neanche il tempo di soccorrerlo che si è accasciato al suolo ed è morto. Un docente del Liceo ‘Giuseppe Mazzini di Vittoria, 50 anni, durante la sua ora di lezione, si è improvvisamente sentito male ed è morto sotto lo sguardo impietrito dei suoi studenti. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il docente, ma non c’è stato nulla da fare. Sotto shock gli alunni che hanno assistito alla morte del loroessore.

Ultime Notizie dalla rete : Non sto "Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua", professore muore in classe a Vittoria Gazzetta del Sud - Edizione Sicilia Firenze, di nuovo in classe la prof che attaccò Liliana Segre

La Nazione scrive che la docente è stata reintegrata dall'Ufficio scolastico regionale. Il sindaco Nardella: "Aspettiamo valide motivazioni ...

"Non sto bene, datemi un bicchiere d'acqua". Neanche il tempo di soccorrerlo che si è accasciato al suolo ed è morto. Un docente del Liceo 'Giuseppe Mazzini di Vittoria, 50 anni, durante la sua ora di ...