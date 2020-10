Nagorno-Karabakh, le forze di Armenia e Azerbaigian a confronto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il conflitto che sta infiammando in questi giorni il Caucaso nel Nagorno-Karabakh vede affrontarsi due eserciti, quelli di Armenia e Azerbaigian, dalla consistenza molto diversa se pur caratterizzati da dotazioni similari. Il fornitore principale, come facilmente intuibile, è ancora la Russia, se pur nelle fila dell’esercito azero ci siano sistemi “occidentali”, come avremo modo di … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il conflitto che sta infiammando in questi giorni il Caucaso nelvede affrontarsi due eserciti, quelli di, dalla consistenza molto diversa se pur caratterizzati da dotazioni similari. Il fornitore principale, come facilmente intuibile, è ancora la Russia, se pur nelle fila dell’esercito azero ci siano sistemi “occidentali”, come avremo modo di … InsideOver.

