Massimo Galli: "Prima i dati poi le date. Se i due super anticorpi funzionano la terapia al plasma è la cura" (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono stati isolati due anticorpi derivanti da altrettanti donatori”, lo spiega il Professore Massimo Galli al quotidiano La Stampa all’indomani della scoperta dei due super-anticorpi che riuscirebbero a bloccare l’ingresso del virus SarsCov2 nelle cellule. Ed è proprio Galli, insieme a un gruppo internazionale guidato dall’Università di Washington, ad aver condotto la ricerca che ha condotto alla scoperta degli anticorpi.“Nascono dall’evoluzione degli studi su Ebola, contro cui una delle poche cose che funzionò fu un cocktail di anticorpi neutralizzati. Da allora si è andati avanti su questa strada, perché ritenuta valida per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono stati isolati duederivanti da altrettanti donatori”, lo spiega il Professoreal quotidiano La Stampa all’indomani della scoperta dei dueche riuscirebbero a bloccare l’ingresso del virus SarsCov2 nelle cellule. Ed; proprio, insieme a un gruppo internazionale guidato dall’Università di Washington, ad aver condotto la ricerca che ha condotto alla scoperta degli.“Nascono dall’evoluzione degli studi su Ebola, contro cui una delle poche cose che funzionò fu un cocktail dineutralizzati. Da allora si; anavanti su questa strada, perché ritenuta valida per ...

giannettimarco : RT @askanews_ita: Scoperti 2 anticorpi: se in grado di bloccare il virus via alla produzione (Così l'infettivologo Massimo Galli). #COVID19… - AdrianaSpappa : RT @Miti_Vigliero: L'infettivologo Massimo Galli: ''Siamo sul crinale, che potrebbe portarci anche a una situazione nettamente peggiore, co… - fedebeltrami : RT @Miti_Vigliero: L'infettivologo Massimo Galli: ''Siamo sul crinale, che potrebbe portarci anche a una situazione nettamente peggiore, co… - adario : RT @ultimenotizie: “Siamo veramente sul crinale che potrebbe portarci anche a una situazione nettamente peggiore, così come l'opposto. Ques… - __dummy : RT @ultimenotizie: “Siamo veramente sul crinale che potrebbe portarci anche a una situazione nettamente peggiore, così come l'opposto. Ques… -