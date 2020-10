Maresca 'gioca' con i falli, e così sul gol dello 0-1... Piccinini stenta (Di giovedì 1 ottobre 2020) LAZIO-ATALANTA 1-4: Maresca 5 Partita insufficiente per l'internazionale Maresca, nessun episodio nelle due aree, Palomino devia col ginocchio e non col braccio un tiro di Immobile,. Decidere di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) LAZIO-ATALANTA 1-4:5 Partita insufficiente per l'internazionale, nessun episodio nelle due aree, Palomino devia col ginocchio e non col braccio un tiro di Immobile,. Decidere di ...

Ultime Notizie dalla rete : Maresca gioca Maresca “gioca” con i falli, e così sul gol dello 0-1... Piccinini stenta Corriere dello Sport Lazio-Atalanta 1-4: Gasperini, poker a Inzaghi

Gosens, Hateboer e Gomez sigillano il risultato già nel primo tempo, con Immobile fermato dalla traversa. Nella ripresa Caicedo riapre e il Papu richiude tutto con un capolavoro ...

Gosens irresistibile, Hateboer decisivo, Sportiello saracinesca quando serve

SPORTIELLO 7: Maresca non lo tutela al 32’ non fischiando un chiaro fallo di Immobile, lo salva la traversa. Poi decide di fare da solo e abbassa la ...

Lazio – Atalanta: i biancocelesti travolti dalla Dea

Lazio - Atalanta è terminata 1-4. La squadra di Gasperini ha travolto gli uomini di Inzaghi che non sono stati abbastanza offensivi. Clicca qui!

