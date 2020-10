Infortunio Radu: problema muscolare alla coscia, Inter a rischio? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Infortunio Radu: problema muscolare alla coscia per il difensore della Lazio che rischia di saltare l’Inter Campanello d’allarme in casa Lazio. Ieri sera Stefan Radu è stato sostituito dopo un quarto d’ora della ripresa nel match contro l’Atalanta. Il difensore romeno è uscito dal campo dolorante, le prime sensazioni sono quelle di un problema muscolare alla coscia. Ad oggi l’Inter è a fortissimo rischio e questo non può che non preoccupare Simone Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020)per il difensore della Lazio che rischia di saltare l’Campanello d’rme in casa Lazio. Ieri sera Stefanè stato sostituito dopo un quarto d’ora della ripresa nel match contro l’Atalanta. Il difensore romeno è uscito dal campo dolorante, le prime sensazioni sono quelle di un. Ad oggi l’è a fortissimoe questo non può che non preoccupare Simone Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com

Campanello d’allarme in casa Lazio. Ieri sera Stefan Radu è stato sostituito dopo un quarto d’ora della ripresa nel match contro l’Atalanta. Il difensore romeno è uscito dal campo dolorante, le prime ...

Inzaghi: "Risultato bugiardo. Mercato in ritardo, calendario e infortuni i nostri problemi"

Il tecnico dopo l'1-4 con l'Atalanta: "Abbiamo tirato più in porta di loro, tenuto palla più di loro. Mai mi era capitato di perdere così. Ora siamo in emergenza e abbiamo l'Inter..." ...

Radu, rischio problema muscolare alla coscia. Inter un miraggio?

