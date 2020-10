Gualtieri: 'Riforma fisco porterà taglio del cuneo e sostegno a famiglie' (Di giovedì 1 ottobre 2020) 'Si interverrà sul fisco con un processo di Riforma che si caratterizzerà principalmente per il taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la revisione complessiva della tassazione verso una maggiore equità,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020) 'Si interverrà sulcon un processo diche si caratterizzerà principalmente per ildelfiscale sul lavoro, la revisione complessiva della tassazione verso una maggiore equità,...

Agenzia_Ansa : #Gualtieri: 'Cuneo e sostegno alle famiglie per la riforma del #fisco' @gualtierieurope #ANSA - fisco24_info : Gualtieri: 'Per riforma fiscale verso taglio del cuneo e sostegno alle famiglie': Sarà di supporto al piano Recover… - Massimi47715989 : Maggioranza divisa sul fisco. Dossier Aspi: consiglio dei ministri in 10 giorni, 'progressi o revoca' - Politica -… - laleggepertutti : Riforma delle #Tasse: chi ci guadagna - - m_pitta : RT @PPolicy_News: La riforma del fisco, ovvero l’eterno ritorno dell’uguale (il Twist d'Aula di @m_pitta) -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri Riforma Gualtieri: "Riforma fisco porterà taglio del cuneo e sostegno a famiglie" TGCOM Un calendario serrato per il Parlamento: tra economia e riforme collegate al referendum

Secondo quanto ha riferito il ministro Gualtieri in un’audizione parlamentare a metà ... che svolgono gli stessi compiti (almeno fino a quando non si porrà mano alla riforma del “bicameralismo ...

Recovery, Manovra, riforma fiscale: Gualtieri detta roadmap d'autunno

(Teleborsa) - In attesa di sciogliere il nodo MES, il Governo accelera sul Recovery Fund. "Era ampiamente previsto che la formalizzazione e la conclusione delle procedure legislative avrebbe richiesto ...

Secondo quanto ha riferito il ministro Gualtieri in un’audizione parlamentare a metà ... che svolgono gli stessi compiti (almeno fino a quando non si porrà mano alla riforma del “bicameralismo ...(Teleborsa) - In attesa di sciogliere il nodo MES, il Governo accelera sul Recovery Fund. "Era ampiamente previsto che la formalizzazione e la conclusione delle procedure legislative avrebbe richiesto ...