Finali Nba, in gara 1 dominio Lakers: contro Miami finisce 116-98 (Di giovedì 1 ottobre 2020) E' durata per metà gara la vera sfida tra Los Angeles Lakers e Miami Heat nel primo atto delle Finali Nba nella bolla di Orlando. Il punteggio finale di 116-98 rispecchia esattamente l'andamento della ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) E' durata per metàla vera sfida tra Los AngelesHeat nel primo atto delleNba nella bolla di Orlando. Il punteggio finale di 116-98 rispecchia esattamente l'andamento della ...

