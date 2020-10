“Elisabetta Gregoraci mente”, parla l’ex manager: “Fidanzata con Briatore solo perché era lui” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è uno dei personaggi più chiacchierati del momento tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo le dichiarazioni choc di Flavio Briatore e dopo le rivelazioni hot della Gregoraci a Pierpaolo Pretelli, arrivano le parole di Francesco Chiesa Soprani, ex manager di Elisabetta, nonché ex flirt della conduttrice. Elisabetta Gregoraci, parla l’ex manager... L'articolo “Elisabetta Gregoraci mente”, parla l’ex manager: “Fidanzata con Briatore solo perché era lui” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabettaè uno dei personaggi più chiacchierati del momento tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo le dichiarazioni choc di Flavioe dopo le rivelazioni hot dellaa Pierpaolo Pretelli, arrivano le parole di Francesco Chiesa Soprani, exdi Elisabetta, nonché ex flirt della conduttrice. Elisabettal’ex... L'articolo “Elisabettamente”,l’ex: “Fidanzata conperché era lui” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

