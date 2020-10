Crash Bandicoot 4: It's About Time - recensione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mettiamo subito un punto in chiaro: trovarci qui, nel 2020, a parlare di questo gioco è qualcosa di assolutamente incredibile anche per noi. Per chiunque abbia vissuto l'epoca della prima PlayStation, quello di cui stiamo per parlare rappresenta l'equivalente videoludico del Santo Graal, un gioco desiderato, richiesto, bramato, ma che si è fatto attendere per quasi 22 anni.Ora possiamo dirlo senza celare un pizzico di commozione: dopo oltre due decenni, una sequela infinita di spin-off e remake, Crash Bandicoot è pronto a tornare con un quarto capitolo numerato, seguito diretto di quel Warped che aveva segnato l'allontanamento di Naughty Dog dalla sua creatura prediletta in cerca di nuovi stimoli e nuove prospettive. Per chi non lo sapesse, infatti, il marsupiale più famoso dei videogiochi è stato partorito dalle ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mettiamo subito un punto in chiaro: trovarci qui, nel 2020, a parlare di questo gioco è qualcosa di assolutamente incredibile anche per noi. Per chiunque abbia vissuto l'epoca della prima PlayStation, quello di cui stiamo per parlare rappresenta l'equivalente videoludico del Santo Graal, un gioco desiderato, richiesto, bramato, ma che si è fatto attendere per quasi 22 anni.Ora possiamo dirlo senza celare un pizzico di commozione: dopo oltre due decenni, una sequela infinita di spin-off e remake,è pronto a tornare con un quarto capitolo numerato, seguito diretto di quel Warped che aveva segnato l'allontanamento di Naughty Dog dalla sua creatura prediletta in cerca di nuovi stimoli e nuove prospettive. Per chi non lo sapesse, infatti, il marsupiale più famoso dei videogiochi è stato partorito dalle ...

IGNitalia : Toys For Bob e Activision hanno avuto l'onere e l'onore di ridare vita alla saga di Crash Bandicoot, con un quarto… - Eurogamer_it : Il ritorno di una leggenda nella sua forma più splendente. #CrashBandicoot #CrashBandicoot4 - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #CrashBandicoot4ItsAboutTime giocato in diretta alle 17! #CrashBandicoot - Eurogamer_it : #CrashBandicoot4ItsAboutTime giocato in diretta alle 17! #CrashBandicoot - svarioken : ?? Grigliata mista: dinosauri, zombie, marsupiali e... carta. ?? Yoshi's Crafted World (Switch), ancora a 43,99€. ??… -