Covid, Speranza: «Resistere con il coltello fra i denti per 7-8 mesi» (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Dobbiamo resistete con il coltello tra i denti in questi 7-8 mesi. Ma mentre resistiamo dobbiamo guardare al futuro». Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo... Leggi su ilmattino (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Dobbiamo resistete con iltra iin questi 7-8. Ma mentre resistiamo dobbiamo guardare al futuro». Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto, nel suo...

Agenzia_Ansa : Oltre 872 scuole con almeno un caso di #Covid-19 #Scuola #ANSA - AnsaPuglia : Coronavirus: vescovo Bari, viviamo la virtù della speranza. Messa nel Policlinico di Bari per i malati Covid #ANSA - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Oltre 872 scuole con almeno un caso di #Covid-19 #Scuola #ANSA - massimo0123456 : RT @Agenzia_Ansa: Oltre 872 scuole con almeno un caso di #Covid-19 #Scuola #ANSA - BresaolaFranco : RT @andreasso1951: Speranza hai rotto le ?? ?? ??, ok il Covid esiste, ma non ci lasceremo intimorire al fine di sottometterci e condizionare… -