Chiara Ferragni e Fedez | ‘La famiglia si allarga’ L’influencer è incinta

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “La nostrasi allarga. Leo diventerà un fratello maggiore”. Con queste paroleannuncia sui social di essere nuovamente. Voci su questa nuova gravidanza giravano già da alcuni giorni ma ora è l’influencer a dare la conferma e lo fa postando su Instagram una foto del primogenito Leone che tiene in mano l’ecografia del futuro fratellino o sorellina. in riproduzione.... Il commento diEpico il commento del marito, che scrive sotto il post della moglie: “Ma io non sapevo nulla…”. Una grande gioia per il rapper, che al momento si trova con ...